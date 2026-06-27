今後の台風の進路について、與猶茉穂気象予報士の解説です。台風8号は温帯低気圧に変わりましたが、このあとは台風7号がスピードを上げて東日本の南を進んでいく見通しです。台風の東側に発達した雨雲が広がっていて、この時間も紀伊半島から関東にかけての沿岸部で雨の強まっているところがあります。このあとの予想をみていきますと、午後は特に東海地方や関東地方の沿岸部で断続的に激しい雨の降るところがある見通しです。沿岸