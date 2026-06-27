お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が26日夜、自身のXを更新。自身の妻が道で偶然、超大物夫妻とすれ違ったことを明かした。真栄田は「妻が帰って来て、道を歩いていたら、なんと昔から大大大大好きな工藤静香さん木村拓哉さんが向こう側から現れたと。大興奮して、一緒に写真を撮って欲しかったが、撮って下さいと言えなかったと。言えないよね笑」と書き出した。そして「そしたら、妻の心の悪魔が出て来て遠くから撮ろ