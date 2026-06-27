2026年6月24日、障害のある人たちのアート作品が展示されている「HERALBONY ARTPRIZE 2026（ヘラルボニーアートプライズ）」の展覧会を鑑賞された秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さま。この日、おふたりは『ヘラルボニー』のスカートやワンピースを着用されたという。【写真】カラフルなワンピをお召しになった佳子さまの全身姿を見る。ほか、紀子さまと筑波技術大学を訪問された際の様子も。佳子さまがお召しになっていた、赤