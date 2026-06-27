台風7号、8号の“ダブル台風”と梅雨前線の影響により、各地で強い雨が降っており、交通機関へも影響が出ている。27日午前7時現在の情報をまとめる。鉄道東海道線小田原〜熱海 終日運休 ＪＲ伊東線終日運休 ＪＲ外房線上総一ノ宮〜安房鴨川 運転見合わせ ＪＲ久留里線上下線 運転見合わせ ＪＲ鹿島線佐原〜鹿島神宮 上下線 運転見合わせ