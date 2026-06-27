「北中米Ｗ杯・グループＨ、スペイン代表１−０ウルグアイ代表」（２６日、グアダラハラ）決勝トーナメント進出がかかった一戦は、後半アディショナルタイムに一触即発の状態となりスタジアムが騒然となった。スペインが１点リードで迎えた後半アディショナルタイム。ウルグアイ代表のカノッビオが危険なスライディングで一発レッドカードで退場となった。これにスペイン代表の選手たちは激怒し、ベンチも一気にヒートアップ