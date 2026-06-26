26日未明、島根県出雲市の民家の庭から父親と長男とみられる男性2人の遺体が見つかりました。逮捕されたのは、二男でした。■割れた2階の窓逮捕の二男、住人ではなく「連絡が取れない」との110番通報をきっかけに26日未明、男性2人の遺体が発見されました。現場は、島根県出雲市の一軒家。理由は分かりませんが、2階の窓は割れた状態です。この家に住むのは、父親の森山典人さんとその長男・晋也さん。そして、逮捕されたのは、