きのう田川市の住宅地で土地が陥没しているのが見つかり、付近の住民に避難が呼び掛けられています。けが人はいないということです。【映像】陥没した道路（現場の様子）警察によりますときのう午後6時過ぎ、田川市位登で「道路が陥没している。電柱が下がってきているようだ」と目撃した男性から110番通報がありました。縦9メートル横6メートルに渡って土地が陥没していて、深さは5メートルほどと見られています。この陥没