女優筧美和子（32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。昨年3月に結婚した一般男性の夫について言及した。ストーリーズの質問コーナーで「国際結婚なのですか？」との質問に返答。今年6月に誕生を報告した第1子男児を肩部分で抱える夫の写真を公開。「国際結婚なのかな…？」と返答し「夫はハーフです」と告白。日本とアメリカの国旗の絵文字を続けた。一方、筧の曽祖母がロシア人で、筧自身はハーフクォーター（16分の1）。