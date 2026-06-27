銅線盗む目的か ケーブルカッターを隠し持っていたベトナム人6人逮捕KSB瀬戸内海放送

銅線盗む目的か ケーブルカッターを隠し持っていたベトナム人6人逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 岡山県警が金属盗対策法違反の疑いでベトナム国籍の男6人を逮捕した
  • 6人は総社市の駐車場でケーブルカッターを衣服に隠し携帯していた疑い
  • 同法による逮捕は岡山県初で、太陽光発電施設の銅線盗難計画があったという
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 日村 復帰の道のりは険しいか
  2. 2. ≠ME 新メンバーオーデ開催発表
  3. 3. 山本代表 恐怖のカーチェイスか
  4. 4. スウェーデン選手 敗退と勘違い
  5. 5. 【速報】小田急線 全線で運転見合わせ　運転再開のめど立たず【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】
  6. 6. 小倉優子を酷評 離婚に納得の声
  7. 7. 民家の庭に親子の遺体? 二男逮捕
  8. 8. 村上虹郎 相手を止めるため暴力?
  9. 9. 別居したい? 木梨が妻に噂を直撃
  10. 10. 小学校火災「燃えた衣類」の正体
  1. 11. 毎回1人でラブホ利用 悲しい背景
  2. 12. 映画「ケロロ軍曹」不手際を謝罪
  3. 13. 北京の高層ビルに飛行体が衝突か
  4. 14. 教え子の恋人を性暴行 卑劣手口
  5. 15. 【独自】俳優の村上虹郎さんを傷害の疑いで書類送検　おととし当時交際していた女性に対し顔を殴るなどして重傷を負わせたか　今年に入って女性が警視庁に相談
  6. 16. 佳子さま 約4万円のワンピに反響
  7. 17. 100均買い物 お金持ちのマインド
  8. 18. 中国人が列に並ばない切実理由
  9. 19. 櫻井に「ポンコツいじり」不快感
  10. 20. 木村拓哉&工藤静香と遭遇 大興奮
  1. 1. 山本代表 恐怖のカーチェイスか
  2. 2. 【速報】小田急線 全線で運転見合わせ　運転再開のめど立たず【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】
  3. 3. 民家の庭に親子の遺体? 二男逮捕
  4. 4. 【独自】俳優の村上虹郎さんを傷害の疑いで書類送検　おととし当時交際していた女性に対し顔を殴るなどして重傷を負わせたか　今年に入って女性が警視庁に相談
  5. 5. 佳子さま 約4万円のワンピに反響
  6. 6. 教え子の恋人を性暴行 卑劣手口
  7. 7. 山梨県で最大震度6弱の地震発生
  8. 8. ダブル台風 東海道線は終日運休
  9. 9. 軽トラに「銃弾の痕」か 北海道
  10. 10. 親子でトマト万引きか 女2人逮捕
  1. 11. 日本 イランに16億円無償支援へ
  2. 12. AIでウイルス作成疑い 19歳逮捕
  3. 13. 台風8号 温帯低気圧へと変わる
  4. 14. 「なにもない」のに全国1位の町
  5. 15. 生理の報告させたか 元教員逮捕
  6. 16. 女性用仮眠室に男女で…懲戒処分
  7. 17. リスに触って「死ぬ」可能性
  8. 18. 溝口氏「逮捕されろ」投稿で確認
  9. 19. 大阪に存在「ぐにゃぐにゃな道」
  10. 20. 雅子さまの装いに「珍しい気が」
  1. 1. 毎回1人でラブホ利用 悲しい背景
  2. 2. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  3. 3. 古賀議員の失礼発言&謝罪を批判
  4. 4. 梅雨時期「部屋干し」でのNG行為
  5. 5. 年200万個売れる食パン 人気の訳
  6. 6. 2000匹のたぬき生息「たぬき島」
  7. 7. 「減刑やむ得ない」判決に大炎上
  8. 8. 榮太樓 50年超の缶水羊羹に幕
  9. 9. 天皇陛下と秋篠宮さま「団結」か
  10. 10. 法務大臣がルール違反? 大臣陳謝
  1. 11. 同程度の地震発生に注意してほしいと首相
  2. 12. 高市首相は筋金入りの嘘つき！ 経歴詐称疑惑で米下院関係者が決定的証言「インターンだった」SNSで猛拡散
  3. 13. 麻生氏「愛子天皇」を拒む頑なさ
  4. 14. 溝口氏が三崎氏の動画公開に反論
  5. 15. 詐欺電話を撃退した見事な返答
  6. 16. 飲食料品の消費減税巡り議論難航
  7. 17. 傘拾った小6息子 手に激痛&腫れ
  8. 18. 不倫疑惑の官房長官秘書官が交代
  9. 19. 神奈川県中井町で崖崩れと国交省
  10. 20. 駐車場に血まみれの女性 凶器も?
  1. 1. 北京の高層ビルに飛行体が衝突か
  2. 2. 日本船 イランの警告で進路変更
  3. 3. 米大統領「100%の関税課す」警告
  4. 4. 北朝鮮で「トヨタ車」人気集める
  5. 5. 米軍報復か イラン施設など空爆
  6. 6. 北京衝撃 高層ビルに小型機衝突
  7. 7. 北京の高層ビルに小型機突っ込む
  8. 8. 盗撮容疑の韓男 13階から転落死
  9. 9. ロシアのイワノフ元副首相が死去
  10. 10. ベネズエラ地震 死者1万人超えか
  1. 11. 古代巻物 AIで全文解読に成功
  2. 12. ベネズエラ大地震 死者が急増中
  3. 13. 書き間違えで「約61億円消失」米
  4. 14. 中国でClaude 公式の1割で流通
  5. 15. 何度も命の危機に 米俳優明かす
  6. 16. ホルムズ海峡 開放後も新常態へ
  7. 17. 鳩山氏 高市氏の台湾発言を糾弾
  8. 18. 未開封「マリオ」4.8億円で落札
  9. 19. イカゲーム名優 最高裁で無罪に
  10. 20. サナ 衣装露出に同情と応援の輪
  1. 1. 100均買い物 お金持ちのマインド
  2. 2. VWが10万人雇用削減か 4工場閉鎖
  3. 3. アンソロピック「ミュトス5」提供再開へ
  4. 4. レクサス唯一のMT 1年乗ってみた
  5. 5. NHK Netflix配信を再開したワケ
  6. 6. 県境にイオンモール なぜ誕生?
  7. 7. デリカD:5受付終了 新型に期待
  8. 8. W杯を「金儲け」激変させた目的
  9. 9. 米オープンAI 最新モデルを発表
  10. 10. キオクシア トヨタ超え首位浮上
  1. 11. 7月の電気ガス料金 来月値下げへ
  2. 12. 初の最終赤字 ホンダ社長が謝罪
  3. 13. 鈴木敏文氏最後の弟子 本音語る
  4. 14. 大繁栄だ 東京23区外の街に注目
  5. 15. コメ5kg3590円 5週ぶり値上がり
  6. 16. 「普通税」で宿泊税導入考え示す
  7. 17. 中国BYD 快進撃インチキだった
  8. 18. スポーツする男性の体毛ケア事情
  9. 19. セブン恵方巻の仕掛け人に逸話
  10. 20. だし巻き卵に「三重苦」が襲う
  1. 1. Apple値上げ 購入時期のリアル
  2. 2. YouTubeショート、新機能が追加
  3. 3. YouTubeショート「低評価」終了
  4. 4. Apple、MacとiPad大幅値上げへ
  5. 5. 1100万DL拡張 遠隔操作の設計
  6. 6. ひつじたちが殺人事件に挑む。ヒュー・ジャックマン主演映画「ひつじ探偵団」Prime Videoで24日から独占配信
  7. 7. KDDI 最大1422万件の情報漏洩か
  8. 8. 総務省「NURO光」など巡り指導
  9. 9. 【多いな】“パリピ怪物”から“沼地の番人”まで濃いキャラだらけ　スティーヴン・コスタンスキ監督新作のキャラポス大量解禁［ホラー通信］
  10. 10. Apple Mac・iPad 一斉値上げへ
  1. 11. アーク、「GeForce RTX 5090」搭載の14モデル対象にメモリ倍増キャンペーン。128GB搭載モデルは256GBに
  2. 12. 湾曲で240Hzを2万円ちょっとで実現 MSIの23.6インチゲーミングモニター「MAG 245C X24」
  3. 13. ビックカメラ、ゲーミング向けカスタマイズPC「Thunder」の取り扱いを開始
  4. 14. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
  5. 15. YouTubeとTikTokを漫画出版社が厳しく非難、Content IDによる著作権管理が出版物に対しては無意味であるため
  6. 16. 日本IBM、新潟に「IBM地域DXセンター」を開設
  7. 17. Anthropicが上場前に装着した「セーフティベルト」｜Social Innovation
  8. 18. 【買って失敗なし】手ごろな価格で多機能なマウス。手に優しいロジクール Signature Comfort Plus M850 L & M840 Lをレビュー。軽い電池式のモデルです
  9. 19. 【4980円】HuluやNetflix、dTV、DAZNユーザーならFire TV Stickだ! 音声認識精度や通信速度をテスト
  10. 20. スリングからダッフルへ瞬時に変形。最大36Lまで拡張する2wayバッグ「CACHE（キャッシュ）」
  1. 1. スウェーデン選手 敗退と勘違い
  2. 2. スペイン助けて 韓国他力本願か
  3. 3. 堂安の怒り「大会終わりに話す」
  4. 4. スペインが激怒…一触即発状態に
  5. 5. 中村敬斗 ソックス注意され困惑
  6. 6. 本田圭佑「黙った瞬間」が話題に
  7. 7. 韓国代表の「突破&敗退」条件は
  8. 8. 日本戦の主審 海外で批判殺到
  9. 9. 森保監督の采配「偶然じゃない」
  10. 10. 本田 ブラジル戦解説はBSに降臨
  1. 11. 日本戦カード判定基準に疑問噴出
  2. 12. なんてことだ 島国がW杯番狂わせ
  3. 13. ネパールサッカー協会を処分
  4. 14. 日本選手知らず? ブラジルFW苦笑
  5. 15. W杯初出場のカーボベルデに快挙
  6. 16. フランスFWデンベレ ハット達成
  7. 17. 1カ月で総額140万円 W杯滞在実情
  8. 18. 「助けて」願いが韓国代表に届く
  9. 19. 「睾丸破裂」お腹まで痛む理由
  10. 20. ウルグアイまさか 1次L敗退決定
  1. 1. 日村 復帰の道のりは険しいか
  2. 2. ≠ME 新メンバーオーデ開催発表
  3. 3. 小倉優子を酷評 離婚に納得の声
  4. 4. 村上虹郎 相手を止めるため暴力?
  5. 5. 別居したい? 木梨が妻に噂を直撃
  6. 6. 小学校火災「燃えた衣類」の正体
  7. 7. 映画「ケロロ軍曹」不手際を謝罪
  8. 8. 中国人が列に並ばない切実理由
  9. 9. 櫻井に「ポンコツいじり」不快感
  10. 10. 木村拓哉&工藤静香と遭遇 大興奮
  1. 11. 女性2人とお泊りか 優里に呆れ声
  2. 12. 村上虹郎 180度違う現場の評判
  3. 13. 村上虹郎 女性に重傷負わせたか
  4. 14. 村上虹郎 出演回ドラマ見送り
  5. 15. 急に死も? ブラマヨ小杉持病告白
  6. 16. 辻仁成氏、フランスの酷暑に悲鳴
  7. 17. がん複数転移の疑い 再入院へ
  8. 18. 村上虹郎 元交際相手に4度暴行か
  9. 19. 優樹菜「我慢の限界が」突如投稿
  10. 20. ビール一杯3500円 スタジオ悲鳴
  1. 1. 結婚後モラハラ化 厄介な共通点
  2. 2. ユニクロの「大優勝」の品を紹介
  3. 3. 高級外車の「タイミー」何者?
  4. 4. 夫婦の営みなし 男女の不満率
  5. 5. 柏木由紀 AKB時代のスケジュール
  6. 6. 吉村崇 小倉優子に「糞ババア」
  7. 7. 人生賭けた妊娠 渡米治療の結末
  8. 8. 武田久美子の美ボディ「さすが」
  9. 9. 子宮全摘 妻が夫に綴った本音
  10. 10. 木下優樹菜 救急搬送されていた
  1. 11. 永野の代役から、形勢「逆転」も
  2. 12. 美人すぎる気象予報士グラビアに
  3. 13. 50代で子育てすごくいい 理由は
  4. 14. 有楽町 姫路発の味噌ラーメン店
  5. 15. 母がカフェで授乳 SNS投稿物議
  6. 16. 私立高校に娘入れて…手痛い出費
  7. 17. 避妊具に穴 結末に「辛すぎる」
  8. 18. 丸源ラーメン 25周年で増量企画
  9. 19. 主婦たちの最新不倫事情に絶句
  10. 20. UNIQLO 涼しげワンピに絶賛の声