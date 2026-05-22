20年に渡る啓発活動自動車技術総合機構（NALTEC）は2026年3月25日、カスタムカーの祭典である「東京オートサロン2026」「大阪オートメッセ」「オートメッセ in 愛知」の会場で実施した、不正改造車をなくすための活動結果を公表しました。この発表に対し、ネット上やSNSでは様々な反響がよせられています。【画像】これが検問で摘発された「不正改造車」です！ 画像で見る（30枚以上）東京オートサロンをはじめとするカスタ