あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「スポーツ根性」の略語は？「スポーツ根性」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字とカタカナで3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「スポ根」でした！スポ根とは、「スポーツ」と「根性」を組みあわせた「スポーツ根性」の略語です。ひ