ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月22日（金）から、サッカー漫画『ブルーロック』と初コラボレーションしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】凪誠士郎や糸師凛のデザインも！コラボコレクション一覧■作品の世界観が楽しめるラインナップ今回発売されるのは、本コラボのためにノ村優介氏が描き下ろした特別なイラストに加え、主要キャラクターと作品の世界観を融合し