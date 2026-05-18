ドジャース恒例の「PLAYER OF THE GAME」【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦に10-1で勝利。スイープでシリーズを終えた。試合後、球団公式X（旧ツイッター）は恒例行事となった「PLAYER OF THE GAME」を実施。大谷翔平投手を抑えて、断トツの支持を得たのが佐々木朗希投手だった。佐々木は初回から順調な立ち上がりを見せると、4回に1点