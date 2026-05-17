世界一有名なペンギン「ピングー」と新横浜プリンスホテルのコラボレーション第2弾が決定した。2026年6月15日(月)から8月31日(月)までの期間限定で、“夏祭り”をテーマにしたアフタヌーンティー、コンセプトルーム、スケートセンターでのコラボ商品の3本立てで楽しめる。予約は2026年5月18日(月)12時からスタート！【画像】ねじり鉢巻きをしたピングーがかわいすぎる！夏祭りアフタヌーンティーの全貌新横浜プリンスホテル「PINGU