球団公式SNSが伝えた“チケット完売”“異例”のスピードでの予約終了に驚くファンが続出した。オリックスは15日、8月3日に東京ドームで開催される楽天戦の「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY ユニフォーム付きチケット」が予定枚数に達したことを発表。新たな限定ユニホームを巡る“争奪戦”が話題を集めた。15日午後4時前、球団は公式X（旧ツイッター）で、8月3日の楽天戦に用意していた3万枚限定の「Bs夏の陣2026ユニホーム」