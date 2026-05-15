球団公式SNSが伝えた“チケット完売”

“異例”のスピードでの予約終了に驚くファンが続出した。オリックスは15日、8月3日に東京ドームで開催される楽天戦の「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY ユニフォーム付きチケット」が予定枚数に達したことを発表。新たな限定ユニホームを巡る“争奪戦”が話題を集めた。

15日午後4時前、球団は公式X（旧ツイッター）で、8月3日の楽天戦に用意していた3万枚限定の「Bs夏の陣2026ユニホーム」付きチケットが予定枚数に達したと発表。開催日3か月前の5月中旬での“完売”報告に、ファンからは多くの反響が寄せられた。

球団の発表後、SNSは盛り上がりを見せた。「ユニホームまだ発表されてないのに売り切れるとは」「まじかよ」「まだ5月なのに早くない!?」「東京ドーム楽しみやなあ」「30,000枚て結構な数だけどさすがだ」「東京ドーム売り切ったのか、すごいな」などの声が飛び交い話題となっていた。

東京ドームでの楽天戦でチケット購入者に配布される「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY ユニホーム」のデザインはまだ未発表。毎年注目を集めるオリックスの特別ユニホームだけに、今季はどんな“装い”になるか注目が集まる。（Full-Count編集部）