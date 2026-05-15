サンリオ「クロミ」ビュッフェ、全国5都市で開催 “恋の魔法”にかかった宝石スイーツ提供
【女子旅プレス＝2026/05/15】サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボしたデザートブッフェ「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」が、2026年6月13日（土）〜2026年8月30日（日）の特定日、全国5都市の結婚式場にて開催。恋のキューピッドに扮した乙女チックなクロミの魔法で、ラベンダーやピンクに彩られた大人可愛いスイーツとフードを味わえる。
【写真】ラベンダーとピンク色のスイーツたち
「自称マイメロディのライバル」でありながら、実は恋愛小説好きで乙女チックな一面を持つクロミ。クロミ扮する軽やかに羽を広げた恋のキューピッドが手にした弓から放たれる恋の魔法によって、華やかに彩られた、キラキラと輝く宝石のようなスイーツたちが並ぶ。
ビュッフェコーナーには、クロミをイメージしたプレートを添えた「ふわふわスフレの恋心チーズケーキ」や、様々な表情のクロミが散りばめられた「恋する桃のショートケーキ」、爽やかなブルーベリーのムースにハートを添えて乙女心を表現した「乙女のときめきブルーベリームース」など、クロミのツンデレな可愛さを落とし込んだ全10種のスイーツがラインナップ。
甘いスイーツの合間に嬉しいフードメニューも充実。クロミをイメージしたスパイシーな「漆黒の特製カレー」には、恋するピンクのライスと彼女の好物である「らっきょう」が添えられている。さらにオプションとして、くるくる混ぜると魔法のようにキラキラ輝くスペシャルドリンクや、プニプニ触感の「クロミマシュマロ」、「真夏の恋色パフェ」、「クロミの白桃ショートケーキ」の用意もある。（女子旅プレス／modelpress編集部）
販売期間：2026年6月13日（土）〜8月30日（日）
※特定日開催 ※店舗により開催日が異なる
販売場所：横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ／大宮 アートグレイス ウエディングシャトー／アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）／アートグレイス ウエディングコースト 大阪／アートグレイス ウエディングヒルズ（京都）
販売時間：店舗により異なる
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◆クロミの魔法にかかる、ラベンダー×ピンクの大人可愛いスイーツたち
「自称マイメロディのライバル」でありながら、実は恋愛小説好きで乙女チックな一面を持つクロミ。クロミ扮する軽やかに羽を広げた恋のキューピッドが手にした弓から放たれる恋の魔法によって、華やかに彩られた、キラキラと輝く宝石のようなスイーツたちが並ぶ。
◆見た目もキュートなスイーツの甘い香りに包まれて
ビュッフェコーナーには、クロミをイメージしたプレートを添えた「ふわふわスフレの恋心チーズケーキ」や、様々な表情のクロミが散りばめられた「恋する桃のショートケーキ」、爽やかなブルーベリーのムースにハートを添えて乙女心を表現した「乙女のときめきブルーベリームース」など、クロミのツンデレな可愛さを落とし込んだ全10種のスイーツがラインナップ。
◆クロミの好物・らっきょうも登場？
甘いスイーツの合間に嬉しいフードメニューも充実。クロミをイメージしたスパイシーな「漆黒の特製カレー」には、恋するピンクのライスと彼女の好物である「らっきょう」が添えられている。さらにオプションとして、くるくる混ぜると魔法のようにキラキラ輝くスペシャルドリンクや、プニプニ触感の「クロミマシュマロ」、「真夏の恋色パフェ」、「クロミの白桃ショートケーキ」の用意もある。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet概要
販売期間：2026年6月13日（土）〜8月30日（日）
※特定日開催 ※店舗により開催日が異なる
販売場所：横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ／大宮 アートグレイス ウエディングシャトー／アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）／アートグレイス ウエディングコースト 大阪／アートグレイス ウエディングヒルズ（京都）
販売時間：店舗により異なる
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