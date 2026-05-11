裏切りの大相撲観戦へ！本日はお出掛けの記録です。大相撲五月場所の観戦に行ってまいりました。これで今年は初場所・春場所につづく3場所連続での観戦となりました。「ますます相撲熱が高まっているようですね！」という話もあながち間違いではないのですが、実態としてはこれは裏切りの連鎖という話です。かねてより相撲仲間と国技館での本場所観戦に繰り出すことを恒例としていたのですが、昨今の大相撲人気の高まりによってチ