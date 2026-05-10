着せ替え人形「リカちゃん」の新シリーズ「ぷちリカちゃん」とサンエックスがコラボレーションした「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」が、6月27日（土）から、全国の玩具専門店や、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売される。【写真】ラインナップは全7種類！シリーズ初のシークレットが登場■ミステリーボックス仕様今回「ぷちリカちゃん」シリーズの第2弾として発売