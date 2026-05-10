「ぷちリカちゃん」第2弾は“サンエックス”とコラボ！ リラックマやシリーズ初のシークレットが登場へ
着せ替え人形「リカちゃん」の新シリーズ「ぷちリカちゃん」とサンエックスがコラボレーションした「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」が、6月27日（土）から、全国の玩具専門店や、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売される。
【写真】ラインナップは全7種類！ シリーズ初のシークレットが登場
■ミステリーボックス仕様
今回「ぷちリカちゃん」シリーズの第2弾として発売される「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」は、約7cmサイズのミニドールにサンエックスのキャラクターたちをデザインした、ミステリーボックス仕様の商品。
シリーズ初のシークレットを含むラインナップは、おなじみの“リラックマ”をはじめ、“すみっコぐらし（とかげ）”や、“たれぱんだ”、“みかんぼうや”、“こげぱん”、“アフロ犬”の全7種類がそろい、開けるまで何が出るか分からないドキドキ感が楽しめる。
いずれも、各キャラクターをイメージしたヘアカラーや衣装をデザインし、洋服の着脱が可能。通常のリカちゃんの約3分の1サイズのため、ポーチに入れてカスタマイズしたり、旅行先やおでかけ先で写真を撮ったりと、それぞれの工夫で自由に遊ぶことができる。
【写真】ラインナップは全7種類！ シリーズ初のシークレットが登場
■ミステリーボックス仕様
今回「ぷちリカちゃん」シリーズの第2弾として発売される「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」は、約7cmサイズのミニドールにサンエックスのキャラクターたちをデザインした、ミステリーボックス仕様の商品。
いずれも、各キャラクターをイメージしたヘアカラーや衣装をデザインし、洋服の着脱が可能。通常のリカちゃんの約3分の1サイズのため、ポーチに入れてカスタマイズしたり、旅行先やおでかけ先で写真を撮ったりと、それぞれの工夫で自由に遊ぶことができる。