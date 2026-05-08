日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「維納」はなんて読む？「維持（いじ）」のように維（い）と読むことの多い漢字と、「納得（なっとく）」「納付（のうふ）」など、複数の読みを持つ漢字の組みあわせ。実はこの単語、漢字からは想像しにくい読み方をするのです。いったい、なんと読むのかわか