【漢字クイズ】「維納」はなんて読む？外国の都市の名前です！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「維納」はなんて読む？
「維持（いじ）」のように維（い）と読むことの多い漢字と、「納得（なっとく）」「納付（のうふ）」など、複数の読みを持つ漢字の組みあわせ。
実はこの単語、漢字からは想像しにくい読み方をするのです。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ウィーン」でした！
維納（ウィーン）は、オーストリア共和国の首都。
ドナウ川沿いに古くから栄えた、歴史的な都市です。
文化や自然の豊かさから、「音楽の都」「森の都」とも呼ばれていますよ。
「維納」以外に、「維也納」という漢字表記をしている例もあります。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部