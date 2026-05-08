【モデルプレス＝2026/05/08】なにわ男子の新曲「ビーマイベイベー」が、5月8日0時より各音楽配信サービスにて先行配信された。【写真】なにわ男子、ファンと記念撮影◆なにわ男子「ビーマイベイベー」先行配信スタート「ビーマイベイベー」は6月5日に公開される、高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』の主題歌。熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せて送る絶好調ラブソングで、なにわ男子らしさ全開の関西弁