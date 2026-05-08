なにわ男子、高橋恭平主演映画主題歌「ビーマイベイベー」先行配信スタート ド直球関西弁ラブソングが誕生
【モデルプレス＝2026/05/08】なにわ男子の新曲「ビーマイベイベー」が、5月8日0時より各音楽配信サービスにて先行配信された。
【写真】なにわ男子、ファンと記念撮影
「ビーマイベイベー」は6月5日に公開される、高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』の主題歌。熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せて送る絶好調ラブソングで、なにわ男子らしさ全開の関西弁歌詞が見どころの1つ。さらに、音楽配信スタートと同時にTikTokでも音源配信がスタート。メロディや歌詞とリンクして楽曲の世界観を存分に表現し、マッチョポーズやギターをかき鳴らすやんちゃでキャッチーなサビの振り付けはSNSでも盛り上がる。
また、今作は6月17日発売のなにわ男子ニューアルバム「ND5」（読み：エヌディーファイブ）にも収録されている。「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道POPSを詰め込んだ最新アルバム。そんなアニバーサリーアルバムを彩る1曲、「ビーマイベイベー」をアルバムより一足先に配信で楽しむことができる。（modelpress編集部）
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◆なにわ男子「ビーマイベイベー」先行配信スタート
「ビーマイベイベー」は6月5日に公開される、高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』の主題歌。熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せて送る絶好調ラブソングで、なにわ男子らしさ全開の関西弁歌詞が見どころの1つ。さらに、音楽配信スタートと同時にTikTokでも音源配信がスタート。メロディや歌詞とリンクして楽曲の世界観を存分に表現し、マッチョポーズやギターをかき鳴らすやんちゃでキャッチーなサビの振り付けはSNSでも盛り上がる。
◆なにわ男子ニューアルバム「ND5」
また、今作は6月17日発売のなにわ男子ニューアルバム「ND5」（読み：エヌディーファイブ）にも収録されている。「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道POPSを詰め込んだ最新アルバム。そんなアニバーサリーアルバムを彩る1曲、「ビーマイベイベー」をアルバムより一足先に配信で楽しむことができる。（modelpress編集部）
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