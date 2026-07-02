ヒコロヒーが歌舞伎町にある有名なビルを巡り、少女の口から語られた衝撃の事実に絶句するシーンがあった。【映像】一番飛び降りが多い歌舞伎町のビル7月1日に放送されたバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）では、MCの粗品（霜降り明星）をはじめ、ヒコロヒー、森下直人（ななまがり）、ヤス（ナイチンゲールダンス）、鰻和弘（銀シャリ）がスタジオに集結した。本番組は芸人たちが己の話術で、度を超えた強烈な