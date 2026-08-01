◇ナ・リーグダイヤモンドバックス4―9パドレス（2026年8月4日フェニックス）3日のトレード期限最終日にカージナルスからダイヤモンドバックスに移籍したヌートバーが、「6番・DH」で出場した。移籍即先発出場で2打数無安打だったが、2四球を選んだ。今季は昨オフに受けた両かかと手術の影響で出遅れ、6月に復帰。大谷らが所属するドジャースと同地区となり、「ワクワクしているけど、やはり寂しくもある」と、初めて