「不適切な対応が明らかになり、組織としての反省と再発防止の取り組みを明らかにするため公表することと致しました」【画像】「特別配慮を認めなかった」NHKの“衝撃対応”が記された報告書NHK職員が出演者から性被害8月5日午後3時の会見でNHKの山名啓雄メディア総局長が冒頭のように語った。同日、NHKの公式サイトでは《職員の人権問題をめぐる不適切な対応について》と題した文書を公開。そこには、昨年問題になったフジテレ