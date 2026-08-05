熊本地震の直後にイオンモール熊本（嘉島町）でガス漏れが原因となった可能性がある爆発が起き７人が死亡した事故で、亡くなった大竹玖瑠美さん（22）とBさんの２人の女性従業員が勤めていたコスメ・生活雑貨セレクトショップ「ハビタ」の幹部が集英社オンラインの取材に応じた。 【写真でみる熊本地震】「私の指示がなければ、こういうことは起こらなかった」と語った取締役営業部長の湯瀬剛二氏、悲しみに溢れていた葬儀