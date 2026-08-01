火を使いたくない日は、この一杯。レンチンできる冷凍うどんと加熱いらずの食材だけで、あっという間に完成します。おいしさの決め手は、ツナ缶の缶汁。だし代わりに使うことで、味つけは塩だけで十分。ピリッと辛いキムチに豆乳を合わせれば、いつものうどんも新鮮な味わいが楽しめます。『ツナとキムチの豆乳うどん』のレシピ材料（2人分）冷凍うどん……2玉 ツナ缶詰（オイル漬け・70g入り）……1缶 白菜キムチ……100g 貝割れ