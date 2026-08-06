ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > スリムクラブの真栄田賢 意外な人物との縁明かした「実現したの凄い… 真栄田賢 エンタメ・芸能ニュース びっくり(ﾟдﾟ)! トレンド ネットで話題 日刊スポーツ スリムクラブの真栄田賢 意外な人物との縁明かした「実現したの凄い」 2026年8月6日 8時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢によるXへの投稿が話題となった 漫画「トリコ」の原作者・島袋光年氏が中学時代の同級生であると言及 「本当に実現したのが凄い」と、島袋氏についてのエピソードも語られている ◆スリムクラブ・真栄田賢、自身のXでの投稿公園のベンチで座ってたら、横に座っていた方がスマホで、俺の中学の同級生しまぶーこと、島袋光年の漫画トリコを読んでいて嬉しかった。中学の頃から「俺、絶対にジャンプに連載もつから」と言っていて、本当に実現したのが凄い。ちなみに写真は僕の漫画デビュー作です。枠外のチャンピオン編集者のフ… pic.twitter.com/4WpOpb3xUc— スリムクラブ真栄田 (@slimmaeken) August 5, 2026 記事を読む