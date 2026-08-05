榮倉奈々（38）が10月スタートの連続ドラマ「あにいもうと」（テレビ朝日系）に主演すると報じられ、ドラマ界隈が沸いている。2組の兄と妹の切ない運命を描くラブサスペンスで、榮倉のドラマ主演はTBS系「Nのために」以来、実に12年ぶり。【もっと読む】賀来賢人の世界進出や多数のCM出演を支える妻・榮倉奈々の存在感 「相談した時の返しが秀逸で的確」「日本アカデミー賞新人賞などを受賞した映画『余命1ヶ月の花嫁』（2009年