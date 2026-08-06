「エンヤー！」「エンヤー！」と、法被に身を包んだ人々のかけ声が響き渡る。そのなかには、笑顔で綱を引かれる愛子さまのお姿があった。8月1〜2日にかけて三重県伊勢市を訪問された愛子さま伊勢神宮を参拝されたのち、伝統行事「お木曳」に挑戦され、参加者たちとかけ声を合わせられた。伊勢に笑顔をもたらした、愛子さまの「お伊勢参り」を辿る。【写真】神々しいロングドレスで伊勢神宮を参拝される愛子さまや2頭のラッコと笑