「エンヤー！」「エンヤー！」と、法被に身を包んだ人々のかけ声が響き渡る。そのなかには、笑顔で綱を引かれる愛子さまのお姿があった。8月1〜2日にかけて三重県伊勢市を訪問された愛子さま。伊勢神宮を参拝されたのち、伝統行事「お木曳」に挑戦され、参加者たちとかけ声を合わせられた。伊勢に笑顔をもたらした、愛子さまの「お伊勢参り」を辿る。【写真】神々しいロングドレスで伊勢神宮を参拝される愛子さまや2頭のラッコと笑