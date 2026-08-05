寝返りを上手に打つコツについて、健康敷布団の専門店「日本橋西川」広尾プラザ店の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【画像】「えっ…！？」これが寝返りがうまく打てない原因＆改善策です！公式アカウントは「ちゃんと寝返りできてる？ 寝返りが打てない原因と改善方法」「しっかり寝たはずなのに疲れが取れていなかったり、腰や肩が痛むことはありませんか？ 」と投稿。その上で「もしかすると、夜中に『