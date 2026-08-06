JR博多駅前の「明治公園」がリニューアルし、8月7日にオープンします。再開発事業で変化が加速する博多駅周辺の風景。まち全体のにぎわいづくりにつながるのでしょうか。 ■井ノ上新弥フィールドキャスター「博多駅前です。博多口側の大通りから1本中に入って進んでいくと、緑豊かな空間が広がっています。」博多駅前の新たなにぎわい拠点として、8月7日にリニューアルオープンする「明