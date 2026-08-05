’21年12月に急逝した神田沙也加さん（享年35）と生前に交際関係にあり、沙也加さんの死後、彼女に対する罵倒疑惑などが報じられて以来、ホストへの転身や動画配信サイトでの発信が物議を醸し続けている元俳優・前山剛久（35）。今年7月にはTikTokで「芸能界復帰を諦めます」と宣言し、TikTokライバーとしての活動に本腰を入れると発表したが、それからほどなくして“音楽活動”を開始させたことが波紋を広げている。「前山さんは