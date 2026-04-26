大江戸温泉物語が展開する温泉リゾートホテルブランド「TAOYA」シリーズの新たな宿泊施設“TAOYA熱海”が、7月18日（土）から、静岡・熱海市にリブランドオープン。公式サイトでは、4月21日（火）より、宿泊予約の受付を開始した。【写真】圧倒的な没入感を体験！景色ととけあうインフィニティ露天風呂■オールインクルーシブの宿今回静岡内で初出店となるTAOYA熱海は、高台から眼下に広がる相模灘の絶景が魅力の“大江戸温