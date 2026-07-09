世帯年収1000万円を超えると華やかな暮らしを想像しがちだが、実際のところは案外堅実なケースも多いようだ。投稿を寄せた埼玉県の45歳の男性（大手電機メーカー子会社の管理職／年収1400万円）は、43歳の妻が専業主婦で、小学2年生の子どもが1人いる3人家族。都内ではないものの、ターミナル駅徒歩5分の新築マンションを月額10万円で購入しており、安定した生活を送っているようだ。男性は自家用車を持たず、週末に使う際はタイム