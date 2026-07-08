NATO＝北大西洋条約機構の首脳会議のため、トルコを訪れているアメリカのトランプ大統領は、イランとの攻撃の応酬を受けて戦闘終結に向けた覚書は「終わったと思う」と発言しました。アメリカ・トランプ大統領：（イランとの覚書は）終わったと思う。あのクズどもとは一切関わりたくない。8日、NATO首脳会議を前に行われたルッテ事務総長との会談の場でトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた覚書について「終わったと思う