気づくと無難にまとまりがちな毎日のコーデ。そんなときは、インパクトのあるトップスを取り入れて、コーデのポイントにするのもひとつの手です。【GU（ジーユー）】には、1,000円台でもしっかり存在感を発揮してくれるアイテムが豊富に揃っています。今回は、大人世代が取り入れやすい「華やかトップス」を厳選。まずは一枚から、着こなしに変化をつけてみて。 異素材切り替えでさりげなく華やぐペプラ