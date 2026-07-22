7月31日公開の映画『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』。公開を前に、東京・渋谷ではスパイダーマンが巨大なクモの巣を張り巡らせたような立体広告が登場し、「迫力がすごい」「現地で見たい」とSNSで話題を集めるなど、期待は高まっている。【写真】「アイディアがすごい」渋谷駅に出現した巨大な蜘蛛の糸「自我出しすぎ」ミスマッチに批判殺到そんななか、7月17日に映画公式XでMrs. GREEN APPLEが担当する日本版主題