役職定年を迎え、給料が3割カットされる――、老後を間近に控えた50代の会社員に訪れる最初のピンチだ。これに焦り、節約に走る人は多い。しかし、やり方を間違えると、むしろ出費が増え、家にモノがあふれかえってしまうことが。いったいなぜなのか。【写真を見る】「月の美容代」は男女でこんなに大きな差が…60代男女では何倍もの違いが出る【case】「送料無料まであと少し」の誘惑に踊らされた、50代夫婦のちまちま散財「主