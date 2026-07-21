「阪神−ＤｅＮＡ」（２１日、甲子園球場）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が試合前練習で阪神・藤川球児監督のもとへあいさつに向かった。藤浪が帽子を取って頭を下げると、藤川監督は満面に笑みを浮かべて迎え、がっちりと握手を交わした。２人は２０１６年から藤川監督が引退する２０２０年まで５年間チームメートだった。藤浪は２０１２年ドラフト１位で大阪桐蔭から阪神に入団。２０２２年オフにポスティングシステムでアス