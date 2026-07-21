アメリカ・ニューヨークで、移民当局の事務所が入るビルの敷地に突然、男が放火。その一部始終をカメラが捉えていました。現場は、ニューヨークにあるFBI（連邦捜査局）やICE（移民税関捜査局）の事務所が入るビル。現地20日午前8時半ごろ、ビルの入り口に近づいてきた男が、バケツからガソリンをまき火を付けました。男はその後も黒煙を上げて燃え盛る炎に近づき、箱のようなものを投げつけました。すると、周囲に爆発音が響き渡