愛知県弥富市で20日、83歳の男性が熱中症の疑いで救急搬送され、その後、死亡しました。 【写真を見る】｢物音がしたので見に行ったら、父親が倒れていた｣ 熱中症疑いで男性死亡 県内の死者は今年3人目 愛知 消防によりますと21日午後2時すぎ「自宅の庭で物音がしたので見に行ったら、父親が倒れていた」と家族から119番通報がありました。 熱中症の疑いで倒れていたのは83歳の男性でその後、搬送先の病院で死亡したということで