女優の川口春奈が、サッカー日本代表の板倉滉（こう）と交際し、結婚間近であることを取りざたされ、大きな注目を集めている。異なる分野で活躍する2人だが、“共通点”が浮かび上がっているようで──。人気女優のパートナーの存在は、7月18日の「文春オンライン」で報じられた。「板倉さんは2025年8月からオランダの名門クラブ『アヤックス・アムステルダム』でプレーしていますが、記事によれば、川口さんはオランダに住ん