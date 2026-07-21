7月20日、クイズバラエティ番組『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!3時間スペシャル』（テレビ朝日系）が放送された。元乃木坂46でタレントの高山一実がMCを務めるなか、高山の元夫で東大発YouTuber・QuizKnockのふくらPが出演。離婚後初の共演となった。「高山さんとふくらPさんは、謎解きやボードゲーム仲間として意気投合したことをきっかけに、2024年7月に結婚を発表しました。しかし2025年12月、夫婦間で前向きに話し合