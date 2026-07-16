背筋をピンと伸ばした姿で2000年代半ばごろに大ブームを起こした千葉市動物公園（千葉県千葉市若葉区）のレッサーパンダ「風太」が、7月5日に23歳の誕生日を迎え同園で長寿を祝うセレモニーが行われた。レッサーパンダの寿命は飼育下だと15〜18歳と言われ、23歳は人間にたとえると推定“100歳超”。来年7月末には24歳21カ月まで生きた到津の森公園（福岡県北九州市小倉北区）のオスの楠（くす）が築いた世界最高齢記録を更新すると