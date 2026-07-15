千葉県柏市の病院で、75歳の男性の入院患者に対し、点滴に排せつ物を混入し殺害したとして、当時看護師として勤務していた51歳の女が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、千葉県柏市の古川美由紀容疑者（51）です。古川容疑者は今年1月30日の午前4時前、柏市の「柏たなか病院」で、入院していた茨城県取手市の無職・会田栄次さん（当時75）に対し、点滴の延長チューブに排せつ物を混入して殺害した疑いがもたれています。