いわゆる「美人局」の手口で男性に暴行を加えてけがをさせスマートフォンを奪ったとして大分県大分市の女子高校生など3人が強盗致傷の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、住所不定でアルバイト従業員の16歳の少年と、福岡県に住む17歳の男子高校生、そして大分市に住む15歳の女子高校生です。 警察によりますと、3人は共謀し、6月30日の午後8時ごろ大分市内のホテルの駐車場などで、会社員の男性に対し、顔を蹴るな