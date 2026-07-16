冷凍食品大手のニチレイで発生したシステム障害で、井村屋でも「あずきバー」など一部商品の納品ができなくなっています。 【写真を見る】井村屋 ｢あずきバー｣など一部商品の納品できず 冷凍食品大手ニチレイのシステム障害で… 他の物流業者への切り替え進める 井村屋グループによりますと、不正アクセスによるニチレイのシステム障害の影響で、15日納品分から「あずきバー」や「肉まんあんまん」「た